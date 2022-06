Sanità: Molise, in calo numero medici emergenza territoriale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - In Molise, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, il numero di medici dell'emergenza sanitaria territoriale è diminuito del 17 per cento. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rispondendo in Commissione Affari Sociali ad una interrogazione presentata da Roberto Novelli (Fi). Il trend negativo si è registrato anche in Piemonte (-16 per cento) e Puglia (- 12 per cento). In alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si è registrato invece un significativo incremento di tali professionisti, rispettivamente +27 per cento, +16 per cento, +8 per cento e +44 per cento. (ANSA).