Agricoltura: sbloccati da Agea pagamenti ad aziende molisane

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 GIU - L'Agea ha sbloccato i pagamenti alle aziende molisane per un importo di circa 4,5 milioni di euro, risorse che riguardano l'annualità 2021 delle cosiddette misure a superficie, misure strutturali su giovani e investimenti per privati ed enti. "In un momento critico per il settore a livello globale e locale - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere - l'assessorato e la struttura tecnica sono riusciti a garantire in questi mesi una continuità nell'attività di consulenza e supporto al territorio.

Risultato pertanto fondamentale, ottenuto grazie all'impegno e al lavoro di squadra. Sappiamo bene - prosegue - quanto possa risultare decisiva la tempistica dei pagamenti in un contesto come quello attuale, caratterizzato soprattutto dalla crisi di liquidità e dall'aumento vertiginoso di costi di carburante e materie prime. Come se non bastasse, lo spauracchio siccità e il caldo anomalo di queste settimane rischiano di dare il definitivo colpo di grazia. Ci stiamo in tal senso adoperando, insieme alle altre Regioni, per ottenere risposte concrete e veloci da parte del governo, nel frattempo - conclude - lavoriamo per ridurre al minimo ritardi e disagi e per assicurare il più possibile stabilità alle aziende e quindi sopravvivenza per l'intero comparto". (ANSA).