Basket: finali under 19 donne, Magnolia batte Sesto 64-60

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GIU - La Molisana Magnolia vince 64 a 60 contro Geas Sesto San Giovanni la prima gara alle finali under 19 in corso di svolgimento a Battipaglia (Salerno).

Stasera seconda gara nel raggruppamento B per le molisane contro la Smit Roma.

"Complici i tre falli di Blanca (Quiñonez, ndr) ed un po' di stanchezza, abbiamo fatto ricorso alla zona - spiega il coach Mimmo Sabatelli - ed ha finito per pagare perché loro sono andate in difficoltà. Questa per noi era una montagna da scalare e alla fine è stata una partita tosta, ma ci ha premiato con una gran bella vittoria. Ogni gara, però, sarà una battaglia e commetteremmo l'errore più grande nel sottovalutare la Smit Roma. Ora speriamo di recuperare un po' di sforzi ed essere pronti per il nuovo appuntamento. Del Bosco? Federica, nonostante il problema al dente, è voluta rientrare in campo. È stata encomiabile, così come sono state uniche tutte le sue compagne". (ANSA).