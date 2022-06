Export: nel 2021 Usa primo partner imprese Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 GIU - Nel 2021 gli Stati Uniti si sono posizionati al primo posto per quanto riguarda l'export del Molise con un volume complessivo del 45,8%. E' quanto emerso da 'Smart International Tour', la tappa di Intesa Sanpaolo e Sace dedicata alle Pmi molisane e all'internazionalizzazione con un focus sulle agevolazioni e opportunità offerte dal Pnrr. Il Molise nel 2021 ha esportato verso gli Stati Uniti 529 milioni di euro, pari all'1,1% del totale delle esportazioni italiane verso questo Paese. L'export molisano verso gli Stati Uniti è aumentato del 18,4% rispetto al 2020, e si colloca ben oltre i livelli del 2019 (+120,4%). Il risultato ha beneficiato delle maggiori vendite nell'Automotive, seguite da Agroalimentare, Chimica e Farmaceutica. Nel periodo precedente la crisi innescata dal Covid (2008-2019) le esportazioni molisane verso gli Stati Uniti sono cresciute, passando da 30 a 240 milioni, trainate in primis dal settore Automotive. Il saldo commerciale del Molise nei confronti degli Stati Uniti è storicamente positivo (da 20 milioni del 2008 a 178 nel 2019). L'avanzo commerciale si è mantenuto positivo e in crescita anche durante il 2020 (+334 milioni) e il 2021 (+411 milioni). Il report ha analizzato anche le esportazioni (12%) verso il Brasile. Nel 2021 ammontavano a 6 milioni di euro, pari allo 0,1% del totale delle esportazioni italiane verso questo Paese. (ANSA).