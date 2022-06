'Il Molise delle imprese', manager raccontano storie aziende

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 GIU - 'Il Molise delle imprese': è l'iniziativa promossa dalla Confcommercio Molise che mette a disposizione degli organi di stampa, e non solo, la cultura aziendale e la storia, spesso familiare, di tante imprese molisane attraverso un racconto composto da dodici esperienze mensili narrate da imprenditrici e imprenditori che investono in regione. Con 'Il Molise delle Imprese', "la nostra organizzazione - spiega Confcommercio - vuole sostenere le aziende locali, stimolando il pubblico alla conoscenza, non solo di riconosciuti brand, ma anche della storia dei personaggi legati a quelle realtà che oggi contribuiscono a sorreggere l'economia molisana". Il primo contributo è dedicato all'impresa di torrefazione 'Camardo', con il racconto (www.confcommerciomolise.it) di Antonella Camardo, erede della grande tradizione di un caffè riconosciuto in tutto il mondo dal 1951 e responsabile dell'area marketing. Azienda a dimensione familiare, elevati standard tecnologici, qualità del prodotto, estrema attenzione all'impatto ambientale. Dal 1951, dunque, quattro generazioni della famiglia Camardo hanno costruito una salda impresa, oggi quasi a guida femminile, fiore all'occhiello del settore agroalimentare regionale, grazie alla produzione, esportazione e al consumo delle sue miscele apprezzate nei bar e dagli amanti della moka in tutto il mondo. Un mondo, che Confcommercio Molise "apprezza, tutela e promuove attraverso il costante sostegno ai suoi associati in ogni fase, partendo dalla formazione, contribuendo a saldare un rapporto storico che, soprattutto in questo momento, merita di essere raccontato".

