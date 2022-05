Sanità: all'ospedale Cardarelli inaugurata nuova Pet

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAG - Questo pomeriggio nel reparto di Medicina Nucleare dell'ospedale Cardarelli di Campobasso è stato inaugurato il nuovo apparecchio Pet-Tc (Tomografia a emissione di positroni). "L'apparecchio - ha spiegato il primario del reparto Bruno Carabellese - aumenterà di molto la capacità di approfondimento diagnostico del reparto, sia in termini di qualità che di quantità". L'acquisto del macchinario nel piano di miglioramento della tecnologia negli ospedali che è stato varato da Asrem, in accordo con la Struttura Commissariale, per dotare di apparecchiature più avanzate gli ospedali molisani. La Pet di cui disponeva il Cardarelli infatti risaliva al 2007, anno di inaugurazione del reparto di Medicina Nucleare. "Adesso - ha spiegato ancora Carabellese - il nosocomio del capoluogo è dotato di una Pet moderna e molto più performante della precedente. L'importanza dell'attrezzatura per la gestione delle malattie oncologiche e neurologiche è cruciale. "Mettere i nostri medici nelle condizioni di seguire al meglio i pazienti, modulando le terapie in base alle risultanze diagnostiche è fondamentale - ha aggiunto il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano -. Ho sempre creduto nell'innovazione tecnologica e stiamo lavorando ormai da tempo per aumentarla ovunque. Inoltre la nuova Pet è un ulteriore modo per aumentare la nostra capacità di gestire patologie particolari come quelle oncologiche o neurologiche, per le quali stiamo già incrementando gli screening di primo e secondo livello". Alla cerimonia sono intervenuti anche il Commissario ad acta alla sanità, Donato Toma, e il sub Commissario, Giacomo Papa. (ANSA).