Oltre 6.000 volumi, ecco biblioteca senatore Luigi Biscardi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 MAG - È stata presentata ieri sera la biblioteca del senatore Luigi Biscardi (Larino, 13 settembre 1928 - Campobasso, 2 giugno 2019) che grazie alla disponibilità dei figli e con il patrocinio del Rotary Club di Campobasso è ora consultabile attraverso il catalogo online e accessibile tramite prenotazione. Sono oltre 6.000 i volumi che rientrano nel patrimonio librario cittadino utilizzabili sia come strumenti di ricerca e formazione professionale, ma anche preziosi per la crescita sociale e culturale della comunità locale e non solo.

"La scelta fatta dai figli del professore e senatore Biscardi di aprire alla comunità le porte dell'enorme biblioteca paterna - ha detto il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina - è un atto di generosità verso il quale l'unica parola che si può e si deve utilizzare è grazie. La cultura ha bisogno di essere non solo custodita e protetta, ma, oggi più che mai, ha bisogno di essere resa fruibile soprattutto per le giovani generazioni senza reticenze e con la massima condivisione possibile". (ANSA).