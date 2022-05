David: trucco c'è e si vede, ecco il primo premio a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 04 MAG - Due molisani premiati con il David di Donatello per la categoria miglior trucco: Emanuele e Davide De Luca hanno vinto con il film "Freaks out" del regista Gabriele Mainetti. I due fratelli di Isernia hanno coronato un sogno iniziato 22 anni fa in piccolo laboratorio, aperto da Emanuele, e sempre attivo in via Leopardi. "Una gioia immensa - ha detto all'ANSA Davide De Luca - il film aveva avuto 16 candidature e 6 riconoscimenti, tra cui il nostro".

"Noi cambiamo le identità - ha proseguito spiegando come si svolge il loro lavoro sul set - con un trucco prostetico, ovvero utilizzando protesi scolpite. Nel film che ci ha consegnato il David abbiamo ricreato Franz Rogowski, coprotagonista, e truccato altri attori del cast. Impieghiamo 3 o 4 ore di lavoro sul set e poi tante altre ore in laboratorio a Isernia. Pensi, complessivamente, per il film premiato tra preparazione e girato abbiamo lavorato un anno". Davide ha ricordato i primi passi mossi da Emanuele e le partecipazioni a film di peso: "io ho cominciato ad affiancarlo nel 2018, collaborando con lui per Gomarra e Suburra, ma lui già si era fatto conoscere per molte altre partecipazioni, fra tutte il trucco per il film Riccardo va all'inferno". (ANSA).