Cibus: Molise in vetrina con prodotti Bio, Dop, Doc e Igt

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAG - Olio, vino e prodotti bio: il Molise presenta le sue tipicità al Cibus di Parma. Sono 12 le aziende locali, produttrici di vino Doc e Igt, Olio extra vergine di oliva Dop e altri prodotti agroalimentari biologici, presenti in uno stand di 144 metri quadri nel padiglione 8.

"Come accaduto al Vinitaly di Verona - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere - sono sicuro che anche a Parma il Molise sarà in grado di mettere in mostra tutte le sue eccellenze e qualità, sfruttando a pieno un palcoscenico importante per le nostre aziende e per la nostra economia. Dopo due anni di pandemia, - aggiunge - tali eventi valgono il doppio perché consentono di rimettere finalmente in moto tutti quegli ingranaggi che fanno crescere il brand di territori ancora poco conosciuti e valorizzati, ma ricchi di tesori e potenzialità".

(ANSA).