Pesca sportiva, in Molise 19/a edizione campionato mondiale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 APR - Dopo la cerimonia inaugurale di ieri pomeriggio in piazza Municipio a Campobasso, domani 30 aprile e domenica 1/o maggio entra nel vivo il Campionato del mondo di pesca con esche artificiali da riva che si disputa sulle sponde del fiume Biferno in Molise. La Federazione internazionale della pesca sportiva in acqua dolce (Fipsed) ha assegnato all'Italia e alla location molisana la 19/a edizione del mondiale di questa disciplina che vedrà 14 nazioni contendersi il titolo iridato: Bosnia, Bulgaria, Croazia, Italia, Lettonia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna e Ungheria.

A salutare le rappresentative, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. "Accogliere sul nostro territorio un evento sportivo di caratura mondiale - le sue parole - è un piacere che speriamo di riuscire a meritare con la nostra capacità di ospitare le rappresentative nazionali impegnate. Le prerogative di collaborazione che abbiamo intrecciato con i rappresentanti della Fipsed sul nostro territorio, hanno prodotto questo importante risultato in termini di valore non solo esclusivamente sportivo, ma anche in termini di visibilità e conoscenza delle nostre peculiarità ambientali". (ANSA).