'Salviamo la nostra Terra', 1/o posto per alunni IC Matese

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 APR - La classe 3/a A della scuola secondaria di 1/o grado di Vinchiaturo (Campobasso) si è classificata al primo posto (di categoria) del concorso 'Salviamo la nostra Terra', bandito dall'Irase Molise con il patrocinio dei Comuni di Campobasso e Isernia. Obiettivo dell'iniziativa, sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle tematiche relative alla conservazione delle risorse naturali della Terra. Ieri, in occasione della 'Giornata mondiale della Terra', la premiazione all'Auditorium dell'Istituto comprensivo 'I. Petrone' di Campobasso.

Soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa dal Dirigente scolastico dell'IC 'Matese', Nazzareno Miele.

Durante la cerimonia è stato proiettato l'elaborato multimediale 'L'albero di Pitagora' realizzato dagli alunni con la docente Rita Manocchio. Il lavoro di apprendimento cooperativo ha visto gli studenti collaborare e interagire per raggiungere un obiettivo comune: assemblare i tasselli geometrici disegnati da ognuno di loro per dar vita all'albero di Pitagora. Un albero geometrico che cresce e si trasforma sulle note del racconto 'L'uomo che piantava gli alberi' di Jean Giono letto dalle voci narranti degli alunni. (ANSA).