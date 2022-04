Bit: Toma: sfida è destagionalizzazione turismo

(ANSA) - TERMOLI, 11 APR - Con la consegna di una campana del Molise al Presidente dell'Unpli, dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, Antonio La Spina si è aperta la seconda giornata degli eventi nello stand del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano.

Presenti anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Molise che hanno preso parte alla cerimonia con La Spina.

Poco dopo, la visita dell'Assessore al Turismo della Regione Lombardia e l'arrivo di numerosi operatori per gli incontri con i "seller" molisani.

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti con l'Assessore Michele Barile hanno donato la cartolina digitale dedicata a Termoli, andata a ruba in breve tempo.

Presenti nel padiglione numerosi imprenditori molisani per i b2b con gli operatori del settore nazionali e internazionali.

La musica con Lino Rufo e le degustazioni preparate dagli chef Nicola Vizzarri e Maurizio Santilli hanno creato l'atmosfera e suscitato curiosità ed interesse.

Il Presidente Donato Toma, anche oggi presente alla Bit, sottolinea: "Il Molise scontava le conseguenze di un grave deficit di immagine. Le azioni messe in campo hanno reso possibile la valorizzazione delle caratteristiche di autenticità, genuinità, accoglienza e il consolidamento di una "destinazione Molise" riconoscibile, innovativa, sostenibile e attrattiva".

Per Toma:"Lo sforzo, ora, è concentrato sulla destagionalizzazione del turismo e su un'offerta integrata, distribuita nel corso dell'intero anno, non solo in termini di posti da visitare, ma anche di "pacchetti"da proporre". (ANSA).