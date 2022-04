Avis Termoli compie 40 anni,gemellaggio con donatori Firenze

(ANSA) - TERMOLI, 02 APR - In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla fondazione, l'Avis di Termoli sigla il gemellaggio con i donatori di Firenze e sottoscrive due protocolli d'intesa con l'Ordine delle Professioni infermieristiche Campobasso-Isernia e gli arbitri dell'Aia.

E' stata una giornata piena quella trascorsa dai donatori della città che, numerosi, hanno partecipato alla celebrazione del quarantennale della fondazione apertasi oggi con una messa solenne in Cattedrale officiata dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca e poi in sala consiliare in Comune per il gemellaggio e le due intese.

Pasquale Spagnuolo, Presidente Avis Termoli, ieri, ha presentato il libro:"Il Mattatore" di cui è autore, dedicato a suo padre Samuele Spagnuolo, fondatore della sezione di Termoli dell'associazione dei volontari italiani del sangue. (ANSA).