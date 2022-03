Sanità: Asrem avvia campagna prevenzione virus Epatite C

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAR - Dal prossimo sabato 2 aprile e fino al 31 dicembre, sempre nelle stesse giornate prefestive e nell'orario compreso tra le 9 alle 12, sarà possibile sottoporsi gratuitamente e senza impegnativa del medico di base, ad uno screening contro l'infezione da virus dell'Epatite C nell'ambito della campagna di prevenzione 'Al fegato Ci devi pensare' promossa dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem).

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini molisani nati tra il 1/o gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989 che, in maniera del tutto gratuita e senza necessità di impegnativa del medico, potranno sottoporsi all'esame. Gli interessati dovranno prenotarsi telefonando ai seguenti numeri: 800639595 se si chiama da fisso e 0875-752626 da cellulare. I prelievi per il test verranno effettuati presso il Punto prelievi del Poliambulatorio Asrem di via Petrella a Campobasso, in quello del Poliambulatorio di via del Molinello a Termoli e nell'Area ambulatori dell'ospedale Veneziale di Isernia. (ANSA).