Tradizioni: a Termoli tornano gli Altari di San Giuseppe

A Termoli rinnovata oggi la tradizione degli altari dedicati a San Giuseppe: sono allestiti con stoffe, drappi e immagini in locali al piano terra nel centro storico della città e nella Torretta Belvedere situata all'ingresso del Borgo antico. La consuetudine di innalzare per la prima volta in città un altare sembra sia avvenuta intorno alla metà dell'Ottocento.

Oggi il "Paese vecchio" come è chiamato dalla popolazione locale è animato dal via-vai di residenti, ma anche di famiglie che arrivano dai paesi vicini. La tradizione popolare è molto sentita e coinvolge tante persone. Nonostante l'emergenza da Covid-19 tuttora in corso, la tradizione è tornata in città nel rispetto delle norme di prevenzione. Diverse le famiglie che hanno realizzato un allestimento religioso non solo nel Borgo antico. Per tutti la dedica alla speranza: "una parola che, come Giuseppe nella sua umile bottega, dobbiamo imparare a costruire giorno per giorno, tra le piccole e le grandi guerre quotidiane".