Covid: Molise, sale ancora tasso positività

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 FEB - Nel Molise che da questa mattina è in zona gialla, dopo essere rimasto per mesi sempre in bianco, la settimana appena trascorsa ha fatto segnare un lieve calo dei contagi ma non del tasso di positività. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.569 nuovi positivi contro i 2.662 della settimana precedente. Il dato dunque e' in discesa ma con un calo inferiore ai 100 casi. Sale ancora invece il rapporto tra tamponi e nuovi contagiati che passa dal 14,9 per cento al 15,3 (con 16.683 tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi pero' scende: ora sono 7.800 i malati di covid in regione, 1.142 in meno rispetto a lunedi' scorso.

Stabili i ricoveri che restano 48 con le terapie intensive in aumento (da 3 a 5). Un dato preoccupante è il numero sempre alto dei decessi. Nell'ultima settimana sono stati 14, un dato simile a quello della settimana precedente. Infine da registrare un nuovo balzo in avanti del numero dei guariti che in sette giorni sono stati 3.676. (ANSA).