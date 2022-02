Regioni: Mastella rilancia idea Molisannio, fare referendum

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 FEB - "Ho sempre la mia vecchia idea, quella di fare il Molisannio con capitale Campobasso". Clemente Mastella coglie l'occasione della sua presenza nel capoluogo molisano per la presentazione dei nuovi vertici locali di "Noi di Centro", per rilanciare il suo progetto di fusione tra il Molise e il Sannio. "E' una scelta che spetta ai molisani - aggiunge -, a me piacerebbe molto che ci fosse un referendum locale per decidere. Questo darebbe una scossa notevole ad una regione piccola come il Molise che fa fatica ad affacciarsi nell'orizzonte di tutte le altre. Il Molise non può vivere in maniera stentata perché ha le possibilità e le opportunità per emergere". (ANSA).