Aiac e Avis insieme per diffondere cultura donazione sangue

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 FEB - Il presidente dell'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac), Renzo Ulivieri, e il vice presidente vicario dell'Avis Molise, Gian Franco Massaro, hanno siglato ieri pomeriggio a Campobasso un protocollo d'intesa finalizzato a creare "una positiva sinergia tra allenatori e allenatrici di calcio e il mondo della donazione di sangue al fine di diffondere la cultura della donazione e del calcio come sport portatore di sani principi etici e morali". "Aiac e Avis - è spiegato in una nota - hanno in comune la tutela della salute che passa attraverso l'esercizio fisico, una sana alimentazione, una adeguata prevenzione che si può attuare proprio con la donazione. I donatori, infatti, sono sottoposti a visite mediche e, a seguito della donazione, ricevono gratuitamente e nel rispetto della privacy i risultati delle analisi". Nel corso dell'evento Silvana Marinaro, moglie dell'allenatore molisano Vincenzo Cosco, scomparso prematuramente, ha sottoscritto un contratto di collaborazione con l'Aiac per la quale opererà per le attività e le finalità dell'associazione. (ANSA).