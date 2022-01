Lotteria Italia:Molise,venduti 28mila biglietti,niente premi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - Il Molise, insieme a Basilicata e Trentino Alto Adige, è tra le tre regioni italiane dove quest'anno sono è andato alcun premio della Lotteria Italia.

Secondo i dati dell'agenzia Agimeg, i biglietti venduti in Molise sono stati 28.120 (pari allo 0,4 per cento del totale dei tagliandi venduti in tutta Italia. La regione è al penultimo posto e precede solo la Valle D'Aosta dove sono stati venduti 15.500 biglietti (0,2 per cento). (ANSA).