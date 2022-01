Covid: Campobasso, scuole in Dad dal 10 al 15 gennaio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - Il sindaco di Campobasso firmerà nelle prossime ore un'ordinanza che dispone la Dad fino al 15 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo annuncia il portavoce del primo cittadino parlando di una decisione che "tiene conto del particolare sviluppo della situazione pandemica a livello nazionale e locale". L'ordinanza prevede che restino in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità e assicura che in ogni caso sarà garantito il collegamento online con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza. (ANSA).