Scuola, sindaci chiudono a Termoli, Guglionesi e Montenero

(ANSA) - TERMOLI, 07 GEN - Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado a Termoli, Guglionesi (Campobasso) e Montenero di Bisaccia (Campobasso). I sindaci, visto l'aumento dei contagi da Covid-19, con ordinanza, hanno deciso di predisporre lezioni in Dad per la prima settimana di rientro a scuola di alunni e studenti dopo la pausa natalizia. La disposizione di chiusura riguarda anche i nidi d'infanzia.

Il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti ha disposto lo stop alla didattica in presenza dal 10 al 15 gennaio compreso. A Guglionesi e Montenero di Bisaccia scuole chiuse dal 10 al 14 gennaio. Il sindaco Simona Contucci ha predisposto l'interruzione delle lezioni in presenza dallo scorso 17 dicembre, oggi con un nuovo provvedimento ha deciso di proseguire con la didattica a distanza. (ANSA).