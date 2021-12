Rifiuti: Campobasso, ecco l'ecostazione 'intelligente'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 DIC - Novità nella raccolta differenziata per i residenti della zona di San Francesco in via Mazzini a Campobasso. Parte domani, 21 dicembre, la modalità di raccolta dei rifiuti col sistema del cassonetto intelligente 'Ecostazione' per le utenze domestiche. Si tratta di contenitori automatizzati a cui si potrà accedere tramite l'apposita tessera dedicata, per conferire i propri rifiuti differenziati seguendo un calendario settimanale. Un sistema che coinvolgerà circa 110 utenze domestiche, con l'obiettivo di migliorare il decoro della zona con l'eliminazione dei cassonetti e dei conseguenti sovraccarichi o abbandoni di rifiuti nelle loro prossimità. Per agevolare i cittadini e favorire l'uso corretto delle Ecostazioni, nelle prime settimane di avvio del nuovo sistema in piazza San Francesco sarà a disposizione una guardia ambientale dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30 tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi. (ANSA).