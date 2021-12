Truffò anziana a Campobasso, 28enne ai domiciliari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 DIC - La Polizia di Campobasso ha scoperto e arresatato un truffatore 28enne napoletano che aveva messo a segno un colpo da 9mila euro nel capoluogo molisano. La vicenda è stata resa nota dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio e dal procuratore del capoluogo Nicola D'Angelo ed è quella di una anziana 83enne che lo scorso 27 ottobre ha ricevuto la telefonata di un giovane che si è spacciato per suo nipote e le ha chiesto di consegnare del denaro ad un fantomatico ufficiale delle Poste che sarebbe arrivato di li a poco per la consegna di un pacco. Poco dopo l'uomo si presentato in casa della donna e, dopo essersi qualificato proprio come ufficiale delle Poste, si è fatto consegnare 5mila euro in contanti lasciandole in cambio una busta gialla. Passati alcuni minuti l'uomo, non contento, è tornato in azione: ha telefonato all'anziana e, spacciandosi ancora una volta per suo nipote, le ha detto che i pacchi da ritirare erano due. Ha quindi fissato un nuovo appuntamento consegnando un'altra busta gialla e si è fatto dare in cambio ulteriori 4 mila euro oltre ad alcuni oggetti d'oro. Quando in casa è arrivata la figlia della donna si è subito resa conto della truffa è ha chiamato la Polizia. E' seguito un delicato lavoro della Scientifica che ha prima dovuto eliminare dai pacchi le impronte dell'anziana e dei suoi familiari riuscendo poi a individuare e isolare quelle del truffatore. Si trattava di un 28enne napoletano già noto per aver messo a segno raggiri simili in passato, anche a Campobasso. La misura cautlare degli arresti domiciliari, chiesta dalla Procura ed emessa dal Giudice delle indagini preliminari, è stata eseguta nel capoluogo campano dalla Polizia. (ANSA).