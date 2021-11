Minori e cure sanitarie, Molise vara Codice etico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - Minori e cure sanitarie: il Molise vara il Codice etico per la tutela dei diritti di bambini e ragazzi ricoverati in ospedale, un lavoro congiunto del Garante regionale dei diritti della persona, Leontina Lanciano, Azienda sanitaria regionale (Asrem) e Regione. "Lo strumento - spiega Leontina Lanciano - già ufficialmente adottato attraverso apposita determinazione regionale, verrà adoperato nelle Unità operative di Pediatria delle strutture ospedaliere molisane. Si tratta di un Codice - sottolinea - che nasce con l'obiettivo di integrare e modificare la 'Carta dei diritti dei bambini in ospedale', approvata nel 2001, e renderla più aderente alla realtà attuale e più rispondente alle esigenze reali dei destinatari che nel frattempo sono in parte mutate a fronte dei cambiamenti socio-culturali degli ultimi anni". (ANSA).