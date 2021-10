Covid: focolaio contagi in residenza anziani Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 OTT - Isolamento cautelare all'interno della struttura per tutti gli ospiti e operatori fino all'esito dei tamponi eseguiti dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem), divieto di accesso o di uscita da parte di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all'assistenza degli ospiti della struttura. È quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a seguito della positività al Covid-19 di diversi ospiti e visitatori della Casa di riposo 'Pistilli' del capoluogo.

Il provvedimento è stato preso in quanto "sussiste l'elevato rischio di aumento del contagio a mezzo dei frequentatori della Residenza per anziani" e, pertanto, "è necessario adottare misure finalizzate a ridurre e mitigare la propagazione epidemica da Covid-19". (ANSA).