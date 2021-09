Termoli tappa per 'Karma on the road', donata protesi

(ANSA) - TERMOLI, 25 SET - E' arrivata a Termoli per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate alla disabilità, delle persone con amputazione e per raccogliere arti artificiali da donare in Africa.

E' la missione di "Karma on the road", associazione no-profit fondata nel 2020 da un giovane costretto ad amputazione di una gamba a seguito di un incidente stradale con la moto. Insieme alla moglie Lucia, Luca ha iniziato a girovagare per raccogliere protesi artificiali da donare ai Paesi più poveri.

Il "tour" della coppia è arrivato a Termoli, in porto, dove ad attenderli c'era l'Assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Ciciola e la psicologa Fabiola Caruso.

Grazie alla donazione di una residente, anche dalla città di Termoli è stata donata e consegnata una protesi artificiale a Luca e Lucia che provvederanno a farla recapitare a chi ne avrà bisogno. Nel suo viaggio "Karma on the road" visita e promuove incontri con persone e associazioni italiane dedite al mondo degli amputati. (ANSA).