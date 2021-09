Da Siena a Termoli in auto d'epoca

(ANSA) - TERMOLI, 16 SET - Termoli scelta dall'associazione "Motori vintage club" di Acquaviva, frazione di Montepulciano (Siena), per il raduno di auto d'epoca. L'iniziativa dal titolo "Gita nella perla dell'Adriatico" vedrà come protagonista la città molisana con le bellezze paesaggistiche e prevede un tour tra monumenti, luoghi storici, tradizioni, usi e costumi. Per due giorni, sabato 18 settembre e domenica 19, Termoli sarà attraversata da auto d'epoca e appassionati accompagnati dall'associazione "Creamar" nel Borgo antico. Ad accogliere gli automobilisti in piazza Sant'Antonio sarà l'assessore comunale al Turismo Michele Barile. Alle 18 saluterà la carovana di autovetture che giungeranno in città. A seguire l'esposizione delle auto. (ANSA).