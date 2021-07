Sanità: Molise, si è dimesso il commissario Degrassi

Il commissario alla sanità del Molise Flori Degrassi si è dimessa dall'incarico. Lo conferma lei stessa all'ANSA. La decisione arriva appena quattro mesi dopo il suo arrivo in Molise: la Degrassi era stata nominata dal Governo lo scorso 31 marzo.

Interpellata sul motivo delle dimissioni la Degrassi si limita a indicare "motivi personali", ma a quanto si apprende nella lettera di addio ha evidenziato anche le questioni legate alla mancanza di risorse adeguate per il funzionamento della struttura commissariale e per risanare la sanità molisana.

Le dimissioni inoltre arrivano il giorno dopo la trasferta romana della stessa Degrassi e del presidente della Regione Donato Toma al ministero della Salute per avere risposte sulle risorse necessarie al Molise per la sanità.

La Degrassi era arrivata in Molise dopo un periodo burrascoso per la sanità regionale, segnato dalle dimissioni del suo predecessore Angelo Giustini. Quest'ultimo lo scorso 12 marzo aveva lasciato l'incarico dopo essere stato indagato dalla procura di Campobasso nell'ambito di una indagine sulla gestione dell'emergenza covid in Molise.