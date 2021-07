La 'termolesità' raccontata in un docufilm

(ANSA) - TERMOLI, 13 LUG - Raccontare la 'termolesità' con un docufilm puntando l'attenzione su tradizioni e peculiarità del luogo. E' quanto realizzato dai due influencer Nicola Palmieri e Mario Palladino che hanno presentato in Comune il progetto. Con loro l'assessore al Turismo Michele Barile.

Mario Palladino e Nicola Palimieri portano gli spettatori in giro per la città adriatica facendola raccontare da personaggi che a Termoli hanno fatto la storia: l'eclettico artista Stefano Leone, il nuotatore Antonio Casolino, lo chef Nicola Vizzarri, lo storico Oscar De Lena, Angelo Ardo', il musicista e poeta Nicola Palladino e il pescatore Francesco Guidotti; tutti nel docufilm offrono nuovi spunti di riflessione sulla città.

Il video sarà pubblicato oggi, 13 luglio 2021, alle ore 20.

"Questo progetto fa risaltare alcuni aspetti della nostraTermoli, spesso, purtroppo sconosciuti anche ai termolesi - ha detto Barile - E in più c'è il fine per il quale abbiamo impostato il docufilm: far conoscere ai turisti le bellezze della nostra Termoli. Oltre al video-documentario, c'è anche un video-spot. Saranno su YouTube, canali social del Comune di Termoli e sulla pagina 'La Termoli che mi piace'". (ANSA).