Sole 24 ore: Gravina, periodo storico particolare

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - "Il sondaggio de 'Il Sole 24 ore' ripropone un confronto con i dati dell'elezione nel 2019 che erano il frutto, comunque, di un momento elettorale ben specifico e particolare come può essere quello del ballottaggio.

Al di là delle posizioni in cui ci si attesta, ciò che questo sondaggio ci porta a dover considerare con attenzione prendendo visione dei dati complessivi del rilevamento Governance Poll, è quanto sia complicato per tutti, in questo periodo storico, amministrare". Così, all'ANSA, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

"Ritengo che ogni sindaco e ogni amministratore che, pur tenendo opportunamente e giustamente in debito conto ciò che questo tipo di sondaggi esprimono - ha aggiunto - ragioni con una visione e una prospettiva finalizzate alla realizzazione di un programma sul quale, al termine del mandato, potrà poi essere compiutamente giudicato dagli elettori". (ANSA).