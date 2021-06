Mobilità: Campobasso arrivano i monopattini elettrici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GIU - Nei prossimi mesi a Campobasso verrà attivato in via sperimentale per 12 mesi un servizio di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (Mppe). L'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gravina ritiene infatti questa soluzione "una valida alternativa all'uso dell'auto privata per quanto riguarda gli spostamenti brevi in ambito urbano". Tali servizi, insieme a quello di trasporto pubblico e agli altri servizi di sharing mobility comunali, si legge in un documento di Palazzo San Giorgio, "concorrono alla creazione di un sistema integrato, multimodale ed ecologico di mobilità sostenibile". Il Comune ha dunque avviato, tramite un avviso pubblico, la procedura di ricerca e selezione di un operatore privato che intenda istituire servizi di sharing di mezzi Mppe con modalità free-floating a servizio degli utenti con la finalità di ridurre il l'inquinamento atmosferico e il traffico veicolare. (ANSA).