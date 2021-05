Vaccini: Molise, oggi prime dosi da medici di famiglia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAG - Al via oggi le somministrazioni del vaccino anticovid negli studi dei medici di famiglia molisani che hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale. In alcuni ambulatori le prime somministrazioni di Johnson sono in programma questa mattina, in altri si comincerà nei prossimi giorni. Complessivamente, a quasi cinque mesi dall'avvio della campagna vaccinale in regione, le dosi somministrate sono 171.552, pari al 96,95 per cento di quelle consegnate. Le media quotidiana delle somministrazioni degli ultimi giorni è stata tra le 2.600 e le 2.700 dosi al giorno. E' sempre Pfizer il vaccino più utilizzato (oltre 120mila dosi), seguito da Astrazeneca (quasi 35mila) e da Moderna (quasi 15mila). Infine le dosi di Johonson (1.503), la cui somministrazione in Molise è stata avviata solo pochi giorni fa. (ANSA).