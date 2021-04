Consiglio Molise: ok a bilancio di previsione 2021-2023

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 APR - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato, a maggioranza, 11 a favore, 8 contrari 2 astenuti il bilancio di previsione 2021-2013. Con la seduta di oggi è terminata la sessione di bilancio iniziata lunedì scorso.

Critiche sui contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria da parte dei consiglieri di minoranza del Pd e M5s. "Il bilancio è in squilibrio", con "un parere negativo dei revisori dei conti" e "senza idee". "Le uniche due certezze che vengono proposte - ha detto la capogruppo dem, Micaela Fanelli - sono un grande buco di 41 milioni di euro e un grande debito di altri 40 milioni". Dito puntato del capogruppo del M5s, Andrea Greco, su vari contenuti del documento di programmazione, in particolare su quelli relativi alla sanità e al Piano di rientro sanitario che vede il Molise dal 2007 alle prese con la riduzione del disavanzo. Rivolgendosi al presidente della Regione, Donato Toma, Greco lo ha accusato di "mimetismo politico" e di "non essere in grado di dialogare con nessuno".

