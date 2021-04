Sanità: commissario Molise, parlerò quando capirò

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 APR - "Non parlo perché non ho ancora nulla da dire, parlerò quando capirò". Sono queste le prime parole pronunciate dal neocommissario alla sanità del Molise Flori Degrassi, a 20 giorni dalla sua nomina. La Degrassi, che si è insediata a Campobasso una settimana fa, in questi giorni non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Oggi, incalzata dalle domande dei cronisti in occasione della visita al centro vaccini di Selva Piana del sottosegretario alla Salute Andra Costa, ha risposto con queste poche parole, rinviando al futuro ogni sua dichiarazioni sul Molise. (ANSA).