Vaccini, in Molise al via prenotazioni per 'over 70'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 APR - Partite questa mattina in Molise le prenotazioni per le vaccinazioni riservate alla fascia di età 70-79. Poco dopo le 7 il portale dedicato della Regione Molise era già attivo. E' stata inserita un'apposita sezione nella quale, inserendo i propri dati (è sufficiente il tesserino sanitario) si può inoltrare la richiesta. E' questa la settima 'categoria' attivata in regione dopo operatori sanitari, operatori e ospiti delle Rsa, personale scolastico, forze dell'ordine, over 80 e soggetti fragili.

Al momento le dosi che dovrebbero essere disponibili in Molise per aprile sono almeno 44 mila (in consegna sono annunciate entro fine mese quasi 34mila dosi di Pfizer, oltre 6.500 di AstraZeneca e 3mila di Moderna). A queste si aggiungerà, dopo metà mese, il vaccino Johnson & Johnson per il quale però al momento non esiste alcuna previsione sul numero delle dosi che saranno inviate al Molise. (ANSA).