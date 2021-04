Covid: 'Tg Quaresima' sostituisce il catechismo a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 06 APR - Le celebrazioni pasquali spiegate ai più piccoli attraverso le news di un Tg realizzato da un gruppo di giovanissimi della Chiesa del Carmelo di Termoli.

L'iniziativa, ideata dal "team" di ragazzi dai 16 ai 18 anni della parrocchia, ha sostituito gli incontri in presenza per i più piccoli, sospesi a causa della pandemia da Covid-19 in corso. E, così, con estro e fantasia, i ragazzi hanno dato vita al "Tg Quaresima" completato anche da sigla.

La giornalista in erba Lucia Spetrini ha condotto il notiziario dalla propria cameretta spiegando attraverso una serie di news i giorni della settimana santa. Il 'Tg Quaresima' è stato molto apprezzato ed ha riscosso molti consensi. (ANSA).