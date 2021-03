Covid: Occhionero (Iv),Degrassi commissario Sanità in Molise

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Apprendo che il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina del commissario della Sanità in Molise: sarà Flori Degrassi, coadiuvata da Anna Maria Tomassella nelle vesti di sub-commissario". Lo anticipa Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, rendendo noti i nomi di commissario e sub commissario alla Sanità in Molise.

"Auguriamo a entrambe buon lavoro, sperando che il Molise e i molisani abbiano finalmente le risposte che chiedono e meritano per uscire dalla grave situazione in cui la regione è precipitata a causa dell'epidemia", conclude. (ANSA).