Vaccino: Molise, mancano infermieri, Asrem cerca tra interni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 GEN - In Molise manca il personale per la somministrazione del vaccino anti Covid e l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) corre ai ripari cercandolo tra quello interno. Lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato un avviso rivolto agli infermieri finalizzato a costituire un pool per la campagna vaccinale. L'attività sarà svolta in tutte le sedi Asrem preposte e presso le Rsa, al di fuori dell'orario di servizio. "Considerata l'urgenza - si legge nel documento - verrà redatta una graduatoria solo sulla base del criterio dell'anzianità di servizio". (ANSA).