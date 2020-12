Comune Casacalenda, nominato il Commissario prefettizio

(ANSA) - CASACALENDA, 31 DIC - Avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Casacalenda a seguito delle dimissioni dei consiglieri di maggioranza e opposizione.

La conferma arriva dalla Prefettura di Campobasso che, in attesa del decreto del presidente della Repubblica, ha nominato il viceprefetto aggiunto Agnese Scala, vice capo di Gabinetto dell'ente, Commissario prefettizio nel paese.

Agnese Scala si occuperà dell'amministrazione provvisoria del Comune in attesa delle elezioni.

Commenta Sabrina Lallitto, sindaco decaduto di Casacalenda: "E' una donna straordinaria alla quale mi lega un rapporto di reciproca stima e fattiva collaborazione. Non potevamo sperare di meglio". (ANSA).