Covid: Molise, 4 decessi e 114 nuovi casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 NOV - Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati 4 decessi, 117 dall'inizio dell'emergenza, 114 nuovi contagi da Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri (149), a fronte di 868 tamponi processati, ieri 1.280, 7 ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 62 guariti. È quanto emerge dal bollettino diffuso i serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il totale degli attualmente positivi in regione è 2.700, 61 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 13 in terapia intensiva.

Gli asintomatici a domicilio sono 2.571, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 3.146. Le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 1.735. (ANSA).