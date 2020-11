Covid: da lunedì riaprono in presenza IC Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 28 NOV - ISERNIA - Riprendono le attività in presenta per i due Istituti Comprensivi di Isernia: da lunedì tutti in aula gli alunni e studenti del 'San Giovanni Bosco' e 'Andrea d'Isernia'. Il sindaco, Giacomo d'Apollonio, non ha prorogato l'ultima ordinanza, in scadenza oggi, che consentiva la didattica in presenza solo per alcune classi dall'Infanzia alla Scuole Medie. D'Apollonio ha avuto in un incontro con i due dirigenti scolastici e con i referenti dell'Ufficio Sanità pubblica dell'Asrem, prima di ufficializzare la decisione supportata dai dati che mostrano "una situazione sanitaria sotto controllo". Permane, tuttavia, il monitoraggio rispetto ad eventuali sviluppi pandemici e, se necessario, verranno immediatamente prese le opportune decisioni di contrasto e controllo. (ANSA).