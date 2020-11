Francesca Colavita è 'Ambasciatore dei molisani nel mondo'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 NOV - L'onorificenza di 'Ambasciatore dei molisani nel mondo' quest'anno verrà assegnata a Francesca Colavita, ricercatrice di Campobasso che ha contribuito a isolare il Coronavirus all'Istituto Spallanzani di Roma. Il suo nome è stato proposto dal presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone. Il riconoscimento viene conferito a persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte in altri Paesi o in regioni italiane diverse dal Molise in cui sono emigrate in passato o dove vivono stabilmente. Per il 2020, considerata l'emergenza sanitaria in atto, verrà conferita una sola onorificenza, in passato erano tre, una a candidati che vivono in Europa e due a quelli che risiedono nel resto del mondo. Micone ha proposto, inoltre, di prevedere riconoscimenti ufficiali a coloro che nei diversi settori della sanità, protezione civile, trasporto, scuola si sono distinti per offrire sostegno a persone in difficoltà a causa del virus. Tali onorificenze andrebbero consegnate il 6 dicembre in occasione della "Giornata dell'emigrazione molisana nel mondo", ma considerata la difficile situazione, l'evento sarò rinviato alla fine dell'anno e si verificherà se possa svolgersi, in vigenza di diverse direttive governative, il 27 dicembre prossimo, 'Festa della Regione Molise'. (ANSA).