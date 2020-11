Consiglio Molise: Fanelli(Pd),Toma riferisca su numeri Covid

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 NOV - Il presidente della Regione, Donato Toma, "venga a riferire in Aula qual è la reale situazione e i numeri". Lo ha detto la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, nel suo intervento di questa mattina nel corso dei lavori dell'Assemblea. "Non è tempo - ha aggiunto - per l'ordinatorietà dei lavori del Consiglio", evidenziando che "non può passare altro tempo" perché "tutti i giorni noi consiglieri lanciamo gridi d'allarme e avanziamo proposte. Rispetto a questo il presidente della Giunta e i vertici dell'Asrem sono soli e inadeguati, la discussione in questa Aula risuona lontana da quello che sta succedendo". Critiche sono state mosse anche nei confronti del direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), Oreste Florenzano, e del Commissario ad Acta per la sanità, Angelo Giustini "che stanno portando avanti attività amministrative con i risultati che abbiamo tutti sotto gli occhi". (ANSA).