Sisma S.Giuliano: genitori vittime, giustizia dove è stata?

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - "Il dolore è sempre lo stesso, non cambia, non si attutisce". Così all'ANSA i genitori dei due gemellini Gianmaria e Luca Riggio, morti del crollo. Nel parco della memoria, il padre Ciro Riggio, vice-presidente del Comitato Vittime della scuola, è provato per la perdita di entrambi i figli.

"Quest'anno è andata meglio - ha dichiarato -, non c'è stata la passerella dei politici. Lo abbiamo apprezzato. Invece c'è una situazione che proprio non si può accettare:la presenza in comune del geometra Marinaro, condannato a cinque anni per il disastro della scuola e tornato al suo posto. Questa giustizia dove è stata? Non lo accettiamo". (ANSA).