Covid, in Molise,703 attualmente positivi;4 in terapia intensiva

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 OTT - In Molise il totale degli attualmente positivi è 703, 17 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 4 in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 667, quelli nelle Case di riposo 4, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 762, 9 quello dei guariti nelle ultime 24 ore, 653 in totale dall'inizio dell'emergenza. Il totale delle visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 874. Fino a ieri pomeriggio si erano registrati diversi casi di positività tra operatori e ospiti della Casa alloggio per anziani di Oratino (Campobasso), situazione che ha indotto il sindaco Roberto De Socio a emettere un'ordinanza che vieta ogni spostamento delle persone, in entrata e uscita dalla struttura, creando così un cordone sanitario. Intanto il presidente della Regione Donato Toma ha annunciato che dopo lo sdoppiamento della Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Campobasso, attraverso la quale sono stati creati percorsi e strutture differenti per pazienti Covid e non-Covid, a breve verrà aumentata la dotazione di posti letto nel reparto di malattie infettive. (ANSA).