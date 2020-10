Covid: Toma, al momento no Zone Rosse

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 OTT - "Non ho in questo momento in mente di fare Zone Rosse in quanto i contagi che abbiamo sono tutti sotto controllo". Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma (centrodestra), intervenendo questa mattina alla trasmissione 'Radio anch'io' su Rai Radio1. Il governatore ha anche aggiunto che "non serve chiudere i confini regionali in quanto il Molise ha un'economia molto debole che deve rilanciarsi, se chiudo le frontiere - ha spiegato - moriremo di povertà". Per quanto riguarda le decisioni nazionali che potrebbero essere assunte dal Governo centrale ha detto: "dirò che ho condizioni particolari sul territorio e vorrò essere lasciato libero di applicare le misure che vanno bene per il mio territorio. Chiaramente - ha osservato - questo lo dirò in sede di trattativa, comunque rispetteremo la legge". (ANSA).