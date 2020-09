Teatro, 'Loto' riparte programmazione interrotta per Covid

(ANSA) - FERRAZZANO, 28 SET - Dal prossimo novembre riprenderà l'attività del 'Teatro del Loto' di Ferrazzano (Campobasso), interrotta a causa dell'emergenza Covid-19, con tutte le misure di tutela sanitaria e sicurezza richieste. Lo annuncia su Facebook il direttore artistico Stefano Sabelli.

"Porteremo avanti le programmazioni inizialmente previste fino a primavera - ha spiegato - con pochi ritocchi sul programma iniziale. Naturalmente gli abbonati potranno far valere i titoli già acquistati; i possessori di biglietti acquistati in prevendita potranno scegliere se utilizzarli per il medesimo spettacolo o per uno nuovo, qualora fossimo costretti a un cambio di programma. Abbiamo sempre coltivato il rapporto di fiducia col pubblico e abbiamo sempre cercato di far sentire il Loto una casa culturale comune, per tutti coloro che amano il Teatro e da sempre frequentano il nostro a Ferrazzano, come pure, dal 2019 - ha concluso - il 'Fulvio' a Guglionesi".

