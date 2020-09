Ciclismo: in sella alla sua bici per il 'Giro del Molise'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 SET - Cinquecento chilometri, 8.800 metri di dislivello.È partito oggi il 'Giro del Molise' in bicicletta, primo evento di ultracycling in regione attraversata da Davide Mancini in modalità 'self support'. "Programmando quest'impresa - spiega in un post su Facebook - mi sento come un esploratore, come 'un primo navigatore' essendo di fatto il primo atleta molisano a fare una cosa simile, oltre che più giovane. Una terra ricca il Molise - aggiunge - che merita di essere pedalato. Sarà bello attraversare i paesini, incontrare persone e sarà una grande festa". Al ciclista anche gli auguri dell'assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno.

"Si tratta - dice - di un omaggio alla bellezza della nostra terra da parte di uno splendido atleta che con la sua pettorina con la scritta 'Turismo è Cultura' (logo della Regione Molise) avrà modo di attraversare i nostri splendidi borghi, ricevere l'ospitalità dei molisani e 'perdersi' tra le meraviglie dei nostri paesaggi. In bocca a lupo Davide e sappi che noi tutti facciamo il tifo per te". (ANSA).