Scuola:vescovo De Luca invita ad alleanza con videomessaggio

(ANSA) - TERMOLI, 13 SET - "Auguro un anno proficuo per la vostra vita. E anche un anno nel quale c'è la possibilità di imparare ad affrontare la fatica non solo dello studio, dell'impegno ma anche di una pendemia con la quale dobbiamo imparare a condividere".

Con un video messaggio il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Mons. Gianfranco De Luca invita famiglie, insegnanti e presidi ad un'alleanza comune basata sulla fiducia.

"Vedete i problemi sono per essere superati, le difficoltà fanno crescere - prosegue il presule -, maturare. Allora c'è un valore aggiunto in questo anno. Un grazie particolare ai dirigenti che si sono adoperati al massimo per preparare un luogo sicuro dove potete stare. Grazie anche agli insegnanti. Certo nessuno di noi vuole che diventino le vittime di questa pandemia. Le situazioni non vanno affrontare con la paura, vanno affrontate con il coraggio di chi nella prudenza vive le situazioni che si presentano".

De Luca conclude il suo messaggio con un:"invito alle famiglie, c'è un'alleanza da coltivare, un'alleanza si costruisce con la fiducia. Cari genitori, anche gli insegnanti e i dirigenti sono genitori. E allora non c'è da fomentare polemiche ma da mettersi in un atteggiamento costruttivo e di collaborazione. Così camminiamo insieme. Vi accompagno in questo cammino incoraggiando e anche pregando. Buon anno scolastico". (ANSA).