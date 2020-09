Trighetto 'La Molisana' premiato a Food Awards 2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 SET - Il formato di pasta 'Trighetto' del pastificio 'La Molisana' di Campobasso premiato a Parma ai 'Food Awards 2020' come miglior packaging. Lo spaghetto triangolare ha vinto l'ambito premio nella categoria Pasta e Riso. Sei in tutto i settori presi in considerazione: salumi, formaggi, carni, pasta/riso, dolci e salati. "Soddisfatti di questo bel riconoscimento - afferma Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana - puntiamo sull'italianità della filiera, su ricettazioni alternative e salutistiche, sulla ricerca di forme innovative. Dallo 'Spaghetto Quadrato' in poi la nostra mission è stata rivitalizzare lo scaffale con nuove idee che rendano un prodotto classico come la pasta sempre giovane e di tendenza. Una pasta italiana 100%, dalla materia prima proveniente dalle regioni del centro-sud d'Italia, al design delle forme e del packaging che è il risultato di un gusto tutto italiano. Così è nato Trighetto". (ANSA).